"Сними эту жесть": фанаты раскритиковали новый образ Насти Каменских

На своей странице в Instagram певица выложила новое фото.
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских в Instagram вызвала бурю обсуждений своим нарядом.
Артистка одета в фиолетовый оверсайз свитшот, велюровую сумку, короткую синюю юбку и колготы в сеточку. Судя по подписи, образ певица дополнила обувью французского модельера Кристиана Лабутена.
Подписчики не ожидали от Каменских такого яркого решения, и отметили, что она уже не подросток, чтобы так одеваться.
"Настюша, сними эту жесть. Ты выглядишь как шл*шка", "Не идет как по мне такой лууукккк", "Не очень", "Тебе не 17".
Другим образ Каменских понравился, они отметили, что в любом наряде певица выглядит отлично.
"Дерзкая чика!", "Красоточка любимая!", "Как всегда, красотка", "Этот цвет к лицу".