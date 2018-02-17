"Гопник Надя": поклонники Дорофеевой потролили новый образ певицы

Снимок артистки буквально за час набрал более 66 тысяч лайков.
Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева выложила новое фото, на котором она запечатлена в красном спортивном костюме "Adidas".
"Новый любимый цвет", - подписала фото Дорофеева, которое выложила на своей странице в Instagram.
Поклонникам образ артистки вызвал ассоциации с уличными хулиганами.
"Гопник Надя", "Гоп-стоп Надюша подошла иза угла", "Три Полоски", - шутили подписчики звезды.
Но все-таки большинство остались в восторге от наряда.
"Тебе нереально идёт красный цвет", "Надежда на стиле", "Тебе идет красный, да черт, тебе любой идет", - восхитились образом поклонники.