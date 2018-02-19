Игорь Тальков-младший ехал пьяным воевать на Донбасс, а теперь рвется с концертами в Луганск

Сын знаменитого российского рок-музыканта Игоря Талькова рассказал, как он в 2014 году пьяный ехал воевать в оккупированный Луганск, но его сняли с автобуса друзья.

В интервью kp.ru, Игорь Тальков-младший признался, что для него "Донбасс — больная тема".

"Я написал песни "Братские народы", "Украина и Россия". Я испытал шок, когда в 2014 году на Донбассе началась война. У меня кипела кровь. Тогда я еще употреблял алкоголь. Как-то меня, пьяного, силой с автобуса сняли друзья. Я ехал воевать. Но потом меня люди вразумили: "Твое оружие — песня", — сказал он.

Тальков-младший рассказал, что постоянно рвется выступить с концертом на востоке Украины, но боится, что его там убьют.

"Слово "Миримир" ко мне пришло в Луганске, я там долго жил. Кстати, украинские власти занесли мои данные в список сайта "Миротворец" как сепаратиста. Я постоянно рвусь туда на концерт, но меня не пускают близкие. Говорят, что меня там убьют", — сказал российский музыкант.

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" попали сразу семеро российских музыкантов, работающих в жанре "бардовская песня" — "чистилище" пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова, Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.