"Это было вау!" Бывший возлюбленный Тины Кароль рассказал об отношениях с певицей

На "слепые прослушивания" проекта "Голос страны-8" пришел 35-летний Александр Мамедов, который в студенческие годы встречался с Тиной Кароль.

"У меня были отношения с Тиной Кароль. Это было вау!. Я рад, что я осмелился к этой Тане как бы "подъехать", - сказал Мамедов.

Также участник прослушиваний подчеркнул трудолюбие певицы: "Она реально отличалась от всех своих одногодок, постоянно над своим вокалом работала, а мы все гуляли и развлекались".

Сам Александр создал семью, у него растет сын.

На "Голос" он пришел, чтобы встретиться, поговорить с Кароль, чтобы она его вспомнила. Однако, своим пением так и не смог тренерские кресла. По новым жестким правилам восьмого сезона Александр без общения со звездными тренерами покинул сцену.

Ранее Тина Кароль показала поздравления с Днем святого Валентина от своего самого любимого мужчины.