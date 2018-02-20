"На транса похожа": Ольгу Бузову снова раскритиковали за внешний вид

Российская певица Ольга Бузова выложила фотографию после выступления в театре Эстрады в Москве.

На снимке, который артистка выложила в Instagram, Бузова утопает в цветах, поклонники насчитали больше 10 букетов.

"За что это ей? За какие это заслуги?", "Ты, Бузова, такая бездарность. В тебе нет ни единого таланта", - удивлялись подписчики.

Но не столько цветы привлекли внимание подписчиков, сколько внешний вид артистки. Фанаты обвинили звезду в чрезмерном использовании фотошопа, и не подбирали слова.

"Страхопадина", "На транса похожа", "Фотошоп виден", - писали комментаторы.

Но нашлись и преданные фанаты Бузовой, для которых она на любой фотографии выглядит сногсшибательно.

"Как всегда прекрасна!", "Ты самая красивая!", - восхищались певицей поклонники.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 19, 2018 в 12:26 PST

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за новое фото.