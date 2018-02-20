В чистилище "Миротворца" попали пять российских звезд

В понедельник, 19 февраля, в "чистилище" организации "Миротворец" попали трое известных российских актеров и две актрисы.

В базу занесли Андрея Рапопорта, Анатолия Васильева, Егора Баринова, Ольгу Волкову и Анну Большову, говорится на сайте организации.

В организации звезд обвинили в незаконной гастрольной деятельности на территории захваченного РФ Крыма.

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" попали сразу семеро российских музыкантов, работающих в жанре "бардовская песня" — "чистилище" пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова, Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.