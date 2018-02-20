"Мамина копия": Потап поделился редким снимком с сыном

Известный украинский певец и тренер "Голоса страны" Потап поделился с поклонниками фото и видео своего сына Андрея.

Звездный папа и сын обедали в ресторане, парень ел салат из свежих помидоров, и заказал себе чай.

Буквально за час снимок набрал более 6,8 тысяч лайков. Пользователи соцсети засыпали в комментариях исполнителя и его сына комплиментами.

"Очень хорошенький парень", "Мамина копия!", "Милаха", "Потап, у тебя красивый сыночек", - писали юзеры.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Фев 20, 2018 в 3:50 PST

Ранее Потап удивил поклонников признанием в симпатии к чужой жене.