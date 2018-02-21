Австралийская модель похвасталась пышными формами в короткой тунике

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в короткой тунике.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователи оставили под фото позитивные комментарии. "Beutifel woman (красивая женщина — Ред.)", — отметил nelsonandre410.

"Mmm beautiful (Ммм, красивая — Ред.)", — считает dwayne.black.731. "Nice (мило — Ред.), — написал 123kavitha.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.