В прозрачном топе и мини-юбке. Австралийская модель-пышка показала соблазнительное фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в прозрачном топе и мини-юбке.

Соблазнительный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователей позитивно прокомментировали снимок. "Beautiful (красивая — Ред.)", — отметил mahendar5175. "Cute & nice (милая и приятная — Ред.)", — считает saeedgorjishani.

"The best part about your pictures is that u don't add filters to cover up anything nor edit them! That's so wonderful... So natural... So pretty (Лучшая часть ваших фотографий заключается в том, что вы не добавляете фильтры, чтобы скрыть что-либо, и не редактируете их! Это так замечательно... Так естественно... Так красиво — Ред.)", — написала roselin.dmello.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.