"Любят и ждут в Украине": фанаты зовут Ани Лорак выступить в родной стране, реакция певицы

Преданные фанаты певицы Ани Лорак ждут ее в Украине с новым шоу "Дива". Поклонники оставляют комментарии, в которых зовут звезду выступить на площадках родной страны.

"С нетерпением ждём в Украине", "Наша певица, которая достойна выступать в Украине", "Наша Дива!!!Тебя любят и ждут в Украине! Невероятная артистка", "Легендарная. Ждем с туром по Украине!", "Вы настоящая украинская звезда !!! Украина Вас любит и очень очень ждет!", - писали певице фанаты.

Под одним из таких комментариев артистка дала ответ в виде трех красных сердечек. Еще раньше она выставила в своей Insta-сториз фото с плакатом с концерта, где было написано "Черновцы тебя любят и ждут", на котором тоже оставила эмодзи поцелуй и сердечко.

Но пока что городов Украины на официальном сайте тура Ани Лорак в списках нет.

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