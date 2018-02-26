Секс, страх, скандал - эксперт объяснил, благодаря чему Melovin победил на Нацотборе

Креативный продюсер компании MOLA group Денис Путинцев поделился своим мнением о выступлении финалистов Нацотбора на "Евровидение-2018". Он проанализировал номера певцов по принципу пяти "С": секс, страх, смерть, скандал, смех, которые привлекают внимание зрителя. Победителя Национального отбора Melovin он назвал воплощением всех "С".

"Melovin с его космической притягательностью для малолеток, внешностью от Marilyn Manson, горящей лестницей в небеса и фан-базой, окрестившейся "меловинаторами", убедительнее всех построил взаимоотношения с целевой аудиторией, стал для обывателей сценическим адептом этих самых пяти С", - отметил Путинцев в интервью STARBOM.com.

А вот певца Laud музыкальный эксперт назвал качественным вокалистом, но холодным и сырым.

"Laud – ни секса, ни страха, ни смеха. Отличный парень. Но ему еще нужно поголодать. И сколько бы юный герой не пытался "работать над взглядом", до уровня Rag'n'Bone Man у него еще харизма не выросла", - сказал эксперт.

Могли бы поделиться с Laud своей сексуальной энергией группа Kadnay. По словам Путинцева, секса в парнях больше, чем у всех финалистов, это было ярко, энергично, смело, хореографично, но форма победила материал.

Vilna захватила продюсера своей аутентикой, но дала ничего из пяти "С", а The Erised не хватило работоспособности и умения преподносить себя – и внешне, и внутренне.

Многие пророчили победу на Нацотборе Tayanna, но Путинцев считает, что менеджмент певицы перестарался с методами продвижения артиста.

"Качественный вокальный надрыв, обоснованно хитовая песня, фантазия Алана Бадоева и непрерывные промо-перфомансы от Secret Service Entertainment Agency во главе с Михаилом Ясинским разбились о локальный "перебор" и уже ставший мемом посыл в п…ду. Когда мне из каждого утюга пытаются внушить превосходство одного артиста над всеми остальными, я устаю. А тут еще эти "меловинаторы" постарались…", - сказал Путинцев.

Напомним, ранее стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2018.