Олег Винник рассказал, как почти за месяц похудел на 12 килограмм

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал, что когда-то чуть более чем за месяц похудел на 12 килограмм.

Для похудения сидел на белковой диете и шесть дней в неделю посещал тренажерный зал, поделился исполнитель в интервью Beauty.ua.

"Если цель — похудеть, первое, что нужно сделать, это посадить себя на диету. Весь рацион должен быть прописан до грамма, до каждой калории. Именно так я похудел на 12 кг и сейчас стараюсь держать свой вес в этой золотой середине", — отметил артист.

По словам собеседника, он сбрасывал вес под руководством тренеров. "Зачем такой сумасшедший режим? У меня была цель, и я должен был ее достигнуть в кратчайшие сроки. Скинуть 10-15 кг за месяц — это тяжкий труд", — добавил певец.

Ранее Олег Винник говорил, что в его жизни был период, когда он активно занимался бодибилдингом, дошел до того момента, когда у него просто не разгибались руки, "мышцы мешали, ходил, как Робокоп".