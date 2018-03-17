Светлана Лобода поделилась секретами своей беременности

Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, поделилась секретами, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Она отметила, что ее ребенок активничает вместе с ней, и во время выступлений поет и танцует у нее в животе, сообщает КП в Украине.

"У меня с малышом одинаковый режим. Мы - совы, - откровенничала Света. - Спать укладываемся поздно, около четырех утра. А до этого времени ведем себя очень активно. На концертах мы танцуем и поем вместе. Конечно, я понимаю, что нужно сбавить обороты, чтобы после рождения у малыша был нормальный график. Но куда тут денешься - мам не выбирают", - рассказала Лобода.

Она добавила, что особого секрета стройности во время беременности у нее нет – это результат многолетних тренировок и правильного питания.

"Я на протяжении всей своей жизни слежу за здоровьем, занимаюсь спортом и ежедневно делаю ряд упражнений для укрепления спины, шеи, чтобы всегда быть в форме. Обязательны ежедневная зарядка и правильное питание независимо от того, в каком положении ты находишься. Это важно соблюдать для того, чтобы всегда быть готовым к любым изменениям в твоей жизни и организме", - отметила певица.

Заметим, что ранее отец Светланы Лободы рассказал, что она будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса. Светлана должна родить в мае. Отметим, что в этой больнице в свое время на свет появились дети Мадонны, Виктории Бекхэм, Алсу.

Также СМИ приписывают отцовство солисту культовой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Ранее беременная Лобода снялась в рекламе для российского телевидения.