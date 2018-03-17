Пугачева попарилась в бане и "с чистой совестью" собралась идти на выборы

68-летняя легендарная певица Алла Пугачева поделилась с фанатами снимком, на октором она запечатлена после бани в естественном виде.

На снимке, который артистка выложила на своей странице в Instagram, она одета в халат, с мокрыми волосами и без макияжа. Пугачева лучезарно улыбается.

"С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы", - подписала снимок Примадонна.

Фанаты поинтересовались у артистки, за кого она отдаст свой голос, но Пугачева не ответила.

"С легким паром. За кого голос?", "За кого голосовать будете?", "Чего туда идти и кого выбирать? ОН сам себя уже выбрал", "А что без купания нельзя пойти на выборы?", "Она что моется раз в пол года или вообще только в день выборов?", - стебались фанаты.

Другие пользователи заметили, что дочь Пугачевой Кристина Орбакайте очень на нее похожа.

"Взгляд как у Кристины", "Как Кристина на Вас похожа!", "Кристина в будущем)", - писали юзеры.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Мар 2018 в 2:07 PDT

Ранее Алла Пугачева побывала на модном показе.