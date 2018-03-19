"Выглядит, как портовая шл*ха": Анастасия Волочкова разозлила фанатов сменой имиджа

Российская балерина Анастасия Волочкова удивила фанатов сменой имиджа. Артистка нарастила себе волосы.

Результатом она поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники балерины разделились на два лагеря. Одни полностью раскритиковали образ Волочковой и оставили множество оскорбительных комментариев.

"Вы щас стали похожи на доярку из Донбасса.", "Что за пакли? Даже с нарощенной соломой нет вида ухоженной женщины", "Что демонстрируем-то? Типаволосы или сисяндро? Неужели обязательно на выборах Президента выглядеть, как портовая шл*ха?", "Мамаш, ты мне брови намажь!", - возмущались подписчики.

Другим же обновленная прическа Волочковой очень понравилась, по словам фанатов, они устали от пучка артистки.

"Наконец-то без пучка", "Просто шикарно", "Вы помолодели!", "С такой прической очень хорошо!", "Помолодела", - восхищались поклонники.

Ранее Анастасия Волочкова похвасталась снимком на "троне".