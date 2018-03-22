"Симпатичный орех": Анна Седокова показала потрясающую фигуру и глубокое декольте

Певица Анна Седокова порадовала поклонников новой серией снимков, на которых она запечатлена в соблазнительном обтягивающем платье.

На фото, которые артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует на фоне лифта в коротком платье, повернувшись к камере спиной.

"Когда-нибудь, ты спросишь меня, почему я ушла, а я тихо вздохну и прошепчу: "Не прокормил..." - Анна Седокова", - шутливо подписала фото певица.

Подписчики Седоковой пришли в восторг от фото, они отметили, что у певицы очень женственная и красивая фигура.

"Ого, ты красотка", "Мощная она", "Превосходная, как всегда!", "Орешек!", "Симпатичный орех", "Красивая попа))", - восхищались фанаты.

Ранее Анна Седокова призналась, что любит давать концерты без наушников, ведь с ними ощущения, "как секс в презервативе".