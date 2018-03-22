Певица Tayanna показала, как изменилась за последние годы

Украинская певица Tayanna, настоящее имя Татьяна Решетняк, опубликовала в Insta-сториз архивную фотографию.

Певица на снимке запечатлена, когда она была участницей группы "Горячий Шоколад". На фото звезда несколько не похожа на нынешнюю Tayanna. У певицы были темные волосы, собранные в высокую прическу. На снимке она была одета в атласное длинное платье с пикантным разрезом на ноге и вечерним макияжем.

"Похожа?", - поинтересовалась у подписчиков Решетняк.

Сейчас же стиль артистки изменился, она носит прическу каре, и красит волосы в светлый цвет.

Ранее певица Tayanna потролила Саакашвили.