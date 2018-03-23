Кристина Агилера призналась, что состояла в отношениях с геем

Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера сделала громкое признание о своей личной жизни.

37-летняя звезда в американском шоу "RuPaul's Drag Race's" откровенно призналась, что у нее были отношения с мужчиной нетрадиционной ориентации, сообщает Рeople.

Во время шоу Агилере задали вопрос, кому была посвящена песня "Infatuation" ("Безрассудная страсть"), которая вышла в 2002 году. Артистка ответила, что написать эту композицию ее вдохновили отношения с латиноамериканским мужчиной, который, как оказалось, был геем.

Агилера узнала об этом не сразу и это стало для нее настоящим шоком.

"Я была в шоке когда узнала, что он играет за вашу команду (мужскую), а не за мою", - вспомнила свою реакцию певица.

Один из участников шоу отметил, что когда экс-бойфренд услышит это признание, то будет зол на нее.

На что певица парировала, что как раз на это она и надеется.

Ранее Кристина Агилера позировала обнаженной в ванне.