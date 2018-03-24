MamaRika: Через 10 лет у меня будет двое детей, пара платиновых альбомов и, возможно, "Грэмми"

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей MamaRika. Общаясь с читателями, она рассказала, что было для нее самым незабываемым во время съемок ее нового клипа на хит "ХХДД" ("Ходять хлопці до дівчат"), насколько сложно ей, молодой исполнительнице, прокладывать себе путь на "большую сцену", возможна ли очередная смена сценического имени (как известно, раннее MamaRika выступала и под своим реальным именем — Анастасия Кочетова, и была известна украинцам как Эрика), как продвигается подготовка к свадьбе с шоуменом и коллегой по сериалу "Однажды в Одессе" — Сергеем Середой, каково это — быть в отношениях с КВН-щиком, сколько детей она хочет иметь, а также объяснила, почему после "Евровидения" больше не хочет участвовать ни в каких вокальных конкурсах.

Представляем стенограмму чата с MamaRika.

Malinka: Як просувається підготовка до весілля? Чи призначена вже дата? Вже обрали, на які екзотичні острови вирушите?

MamaRika: Підготовки ніякої немає. Дата теж не вибрана. Навіть і не знаю, коли це буде. Явно, не найближчим часом. У нас багато інших справ, багато роботи, тому нам поки що не до весілля. Як тільки з'явиться "вікно", тоді ми цим займемося.

Smilik: Анастасіє, а як воно, бути у стосунках із КВНщиком?:)

MamaRika: Як і зі звичайною людиною.

Якщо ви про те, чи весело нам… Я би не сказала, що гумористи в житті дуже веселі люди. Навпаки, гумор для них — це робота, і, дивлячись гумористичне шоу, Сергій просто і без емоцій говорить "смішно" чи "не смішно". Для нього гумор — це робота.

Звичайно, з різних життєвих ситуацій ми намагаємося виходити з гумором. Але це не більше, ніж у інших людей.

Оксана Пащак: Ви підтримуєте думку про те, що щастя любить тишину? Що для вас є щастям?

MamaRika: Щастя для мене — бути в колі сім'ї, бути поруч із коханою людиною, бути на сцені. Щастя буває різним. Головне — знайти для себе ті речі, які занурюють у стан абсолютного щастя.

Людмила Бажан: Почему не носите кольца?

MamaRika: Потому что они блокируют энергию. Люблю, когда энергетические потоки ничем не пережимаются. Знаю, что звучит странно. :) Недавно стала носить единственное кольце — обручальное.

Оксана Пащак: Якщо би вам запропонували переїхати кудись в Україні, то яке це місто було би? А якщо закордоном?

MamaRika: В Україні — Одеса, безмежно люблю це місто. А закордоном — Іспанія або Шрі-Ланка. Тягне мене на тепло — враховуючи сьогоднішню весну, хочеться тепла.

Данил Рождсетвенский: Какой город запомнился больше всего? Почему?

MamaRika: Якщо ви питаєте про концерти, то це, мабуть, Харків. Неймовірно музичне місто з музичними людьми. Відчувала, що кожне моє слово, сказане зі сцени, кожна моя пісня була почута. Це був дикий розрив. Тож із задоволенням повернуся туди з концертами. Але насправді кожне місто, де я побувала з концертами, особливе. І в цьому весь кайф. Тож із нетерпінням чекаю зустрічі в вашому місті.

Katerina Bondarenko: Говорят, в жизни нужно попробовать все. Что точно никогда не попробуете?

MamaRika: Никогда не попробую наркотики. Это — табу. Считаю, что можно пробовать все, но в разумных пределах и с головой.

Данил Рождсетвенский: Давали ли вам обидные клички?

MamaRika: Моя фамилия — Кочетова, поэтому в школе обзывали "Квочкой". Мне было абсолютно не обидно. Сейчас я — MamaRika. Мама и "квочка" — это где-то рядом. :)

Данил Рождсетвенский: Как видите себя через 10 лет?

MamaRika: У меня будет двое детей, дом, и не один. И пара платиновых альбомов. Возможно одно "Грэмми" (это я уже фантазирую).

Vasilisa: Анастасия, вы очень красивая девушка, женственная, обаятельная. А вам удавалось в жизни что-то получать "за красивые глаза", как говорят? Бывало ли такое, что достигали чего-то благодаря внешности?

MamaRika: Ніколи. Передусім, я просто не вмію цим користуватися. Я — не з тих дівчат, які вміють маніпулювати мужчинами. Я надто відверта і нехитра. Абсолютно в мені цього немає. Тому все в житті мені дається важкою працею. Може, і хотілося б мати такі навички, але це не моє.

Zorro: Коли ви потрапили в український шоу-бізнес, почали спілкуватися з колегами по артистичному цеху, що вас найбільше вразило в цьому середовищі, що приємно, а що не дуже приємно здивувало?

MamaRika: Та мені все подобається. Хороших людей, як і не дуже хороших, достатньо в любій сфері. Мені траплялися різні люди. Питання — як ти до них ставишся. Я просто намагаюся оточувати себе "моїми" людьми, які близькі мені по духу. Створюю собі максимально комфортну атмосферу і не звертаю увагу на те лайно, яке присутнє в "шоу-бізі", як і в будь-якій іншій сфері.

Анастасія: Чи складно вам, молодій виконавиці (з багаторічним стажем), прокладати собі шлях на велику сцену, ставати вагомим учасником українського шоу-бізнесу? З чим виникають основні проблеми?

MamaRika: Так, звичайно, складно. Здебільшого складність у тому, що не вистачає фінансових ресурсів. Також не всі люди готові сприймати такий нестандартний, інший музичний контент. Але, мабуть, я усвідомлювала, що буде так важко, коли ступала на шлях "безпродюсерщини", як говорять відомі продюсери. І я не шкодую ні про що. Здаватися не збираюся.

anastasiya77: Який сенс існування проекту MamaRika? Яка його ціль?

MamaRika: Я хочу показати, що українська музика може бути іншою, може звучати так, як звучить у моєму виконанні. Вірю, що через деякий час своїм прикладом доведу, що не варто боятися експериментувати зі стилями і сміливо класти українські тексти на західні біти. Просто потрібен час, щоб люди впустили це "нове" у свою свідомість, у своє життя.

Fiona: Настю, чи складно вам завойовувати щоразу свого слухача, враховуючи те, що ви вже втретє змінили ім'я, під яким виступаєте? Ви і під своїм справжнім виступали, то вас знали як Еріку, тепер — MamaRika... Не трапиться так, що згодом буде четвертий експеримент і четверта іпостась? Чи MamaRika— це все, назавжди?

MamaRika: MamaRika — це назавжди. Це — моя остання зупинка, я для себе це вирішила. Докладаю максимальних зусиль, щоб та музика, яку я роблю зараз, завоювала якомога більше прихильників. Намагаюся внести свою лепту в українську культуру, музику. Розумію, що жанр, у якому я зараз працюю, поки що не масовий, тому моя задача — максимально розширити свою аудиторію І при цьому я дійсно отримую максимальний кайф від того, що роблю.

Ира Самойленко: Чи є в вашій музикальній творчості те, що ви хотіли доробити, або змінити? Якщо так, то що саме?

MamaRika: Я — у постійному пошуку. Я постійно хочу щось доробити, змінити, довести до ідеалу. Цей процес не припиняється. В цьому весь кайф. Якщо музикант постійно шукає і самокритично налаштований, йому щось вдається в житті зробити.

Данил Рождсетвенский: Планируете менять стиль музыки в будущем?

MamaRika: Глобально — конечно, нет. Свой стиль, музыкальный вектор я уже выбрала. Это то, что внутри меня. Я не могу противиться потокам души. Но, конечно, искать новое звучание — задача любого развивающегося артиста. Поэтому в новом альбоме будет больше электронной музыки, это будет больше R'n'B альбом.

anastasiya77: Де можна знайти мінус на "ХХДД"?

MamaRika: Поки що — ніде. Навіть не знаю, не піратська, офіційна практика залиття "мінуса" в мережу — це, мабуть, розміщення його на ITunes та інших майданчиках. Поки що до цього не дійшли руки.

Людмила Бажан: Настя, какой самый запоминающий момент был на сьемках клипа?

MamaRika: Когда меня в ванной мыли девчонки. Это было необычно. И мне понравилось. Готова на постоянной основе принимать такие ванны. :))))

Людмила Бажан: Можно ли еще как-нибудь выиграть майки "ХХДД"?

MamaRika: Пока — только делая видео с хореографией "ХХДД". Жду ваши видосы.

Данил Рождсетвенский: Как называют ваших поклонников, слушателей? У разных артистов свои названия, а какое у вас?

MamaRika: Пока еще нет названия. Давайте вы придумаете название нашим фан-клубам. За самое креативное название готова дать подарок.

Тая Зимина: После вашего конкурса "ХХДД" планируете устраивать еще творческие конкурсы?

MamaRika: Да, наверное. Но сейчас жду ваших танцевальных видео на песню "ХХДД" — мне же нужно отдавать подарки.

Lina1270: Какие сюрпризы ожидают нас в ближайшее время? Скоро новый хит? И будет ли еще лирика?

MamaRika: Да, будут новые песни в ближайшее время. Одна из них — лирическая. Поэтому просто ждите.

Данил Рождсетвенский: Будет ли альбом "КАЧ" в CD-формате?

MamaRika: Нет, такого в моих планах нет. Но вы можете скачать его в ITunes и других музыкальных магазинах.

Данил Рождсетвенский: Когда вторая часть тура? Когда анонсы?

MamaRika: Вторую часть тура планируем на осень 2018-го. Хотим подготовиться, есть новые идеи и интересные сюрпризы, поэтому будет круто.

Доріс Іфекве: Когда выйдут ваши новые треки? Планируете ли с кем-то записать дует? Песня "ХХДД" — просто топ, побольше бы таких. Удачи в творчестве.

MamaRika: Спасибо большое. Новые песни ждите совсем скоро. Над дуэтом пока думаем.

Людмила Бажан: Когда будет фан-встреча, Mama?

MamaRika: Когда потеплеет, обязательно сделаем.

anastasiya77: Коли планується вихід нових пісень?

MamaRika: Вже зараз у цей момент працюю над новими композиціями, і в найближчі кілька місяців ви зможете почути нові пісні.

anastasiya77: Можна пораду? Пишіть нові треки в стилі MamaRika та "ХХДД" — це саме те, чого не вистачає в українському шоу-бізнесі. І дуже скоро ви станете номер один!

MamaRika: Дякую! Не повірите, але саме так і робимо. Слухайте нові треки в найближчий час. :)

Alexa Zvf: Скільки вам було років, коли ви почали займатися вокалом? Ви щось закінчували? Як почалася ваша вокальна діяльність? Скільки вам зараз років?

MamaRika: Було 7 років, коли почала займатися вокалом. Закінчила музичну школу за класом флейти. Вокалом займалася завжди приватно для себе, тож не маю професійної музичної освіти. Зараз мені 28 років.

anastasiya77: Анастасіє, як гадаєте, в чому полягає рецепт успіху та популярності Олега Винника? І як ви думаєте, чи буде у вас така популярність?

MamaRika: Такої популярності, мабуть, у мене не буде. І слава Богу! Винник — це для мене феномен, який я не можу пояснити. Абсолютно далека від мене така музика. І це все, що я можу сказати.

Денис Цицишвили: Самое большое достижение и самый впечатляющий провал?

MamaRika: Найбільше досягнення — те, що я досі в строю, що я не здаюся і досить успішно розвиваю свою справу без жодної сторонньої допомоги. Для мене це просто диво, що я стільки разів падала і стільки разів вставала, не зважаючи ні на що. Кожна поразка для мене була дуже глибокою і важкою. Але важливо те, що ти робитимеш після падіння, а не те, наскільки боляче було в момент падіння. Тому я і роблю те, що роблю.

Данил Рождсетвенский: Бувало таке, що під час виступу дуже хотілось пчихнути?:)

MamaRika: Бувало. І не тільки це: бувало, що була хвора, з температурою, бувало, що щось в око попало, бувало, що порвалося плаття або поламався каблук — бувало всяке. Але в тому й суть артиста, щоб вийти з ситуації музично і з гумором. Ми — живі люди, тож все це нормально.

Оксана Пащак: Чи ставалися на концертах якісь масштабні конфузи?

MamaRika: Було одного разу, коли послизнулася на підборах і впала. Дуже боляче впала на "п'яту точку", але обжартувала ситуацію, сказала кілька жартів. Мужчини з залу мене ринулись піднімати. Це було водночас і весело, і боляче. Висновок — нема чого вдягати підбори на свіжу підлогу. :)

Tianna: Як ви ставитеся до участі в різноманітних телевізійних конкурсах-шоу типу "Голосу" чи "Х-фактору" розкручених і відомих артистів поруч із початківцями? Самі б погодилися взяти участь в одному з таких телепроектів? Якщо б і перемогу не здобули, але б засвітилися в праймтаймі на одному з ключових телеканалів та розширили аудиторію...

MamaRika: Як запрошений гість — чому б ні. Як учасник — мабуть, це мало б бути щось кардинально інше, не вокальне — танці або акторське щось. Точно не вокальне. Вокальних реаліті мені вже достатньо. Я б пішла на шоу, яке б могло мене навчити чомусь новому.

Rika: Торік ви брали участь у "Євробаченні", а чому цьогоріч вирішили не пробувати себе на цьому конкурсі? Розчаровані минулорічним досвідом? І як вам цьогорічний переможець — зможе посісти одне з перших місць, як думаєте?

MamaRika: Я дала собі слово, що більше не буду пробуватися на "Євробаченні" після тогорічного відбору. Це був і приємний, і не дуже досвід водночас. Нарешті зрозуміла, що не хочу підганяти себе під якийсь формат, навіть шоу, не хочу себе ставити в порівняльні ряди. У тому відборі не все пішло так, як я хотіла, і мені прийшлося підлаштуватися під ситуацію. А відтоді, як я перейшла на свій хліб, волію сама вирішувати, що і як. Тому, мабуть, на компроміси йти більше не хочу. Вдячна за той досвід, але, мабуть, це було востаннє.

Я нейтрально ставлюся до Melovin. Навіть не знаю, в принципі, чи доречно мені давати якісь прогнози. Єдине — бажаю йому бути максимально чесним на сцені і отримувати задоволення, і люди це відчують. Все решта залежить від багатьох факторів, оскільки "Євробачення" — це не тільки музичний, але й політичний конкурс. Бажаю успіху нашому учаснику.

Денис Цицишвили: Хто із тих, хто брав участь у національному відборі на "Євробачення", був вашим фаворитом і чому?

MamaRika: Фаворитами были Loud и Kadnay. Считаю, они — "фирмачи" и делают крутой саунд. За ними будущее украинской музыки.

Oleg_g: Вы уже давно на сцене. А у вас, кроме как в шоу-бизнесе, есть друзя? Сложно доверять людям извне или, наоборот, они надежнее?

MamaRika: Как раз в шоу-бизнесе у меня нет друзей. Все мои настоящие друзья извне. С ними есть, о чем поговорить, и они объективно могут оценить ситуацию со стороны. А, в принципе, у меня очень мало друзей. Для начала я ликвидировала всех подруг, а те, кто остался — проверенные и закадычные.

Татьяна Думина: Просто хочу напомнить, что очень люблю тебя, несмотря на то, что я пропала. Новый клип — ракета!

MamaRika: Спасибо, Танюха! Надеюсь, ты счастлива в браке. Ты в этот момент готовишь борщ? :) Люблю тебя.

Данил Рождсетвенский: Настя, как относитесь к группе The Hardkiss? Слушаете ее?

MamaRika: Да, очень нравится. Считаю их одними из лучших в Украине.

Людмила Бажан: Вам нравится творчество LP?

MamaRika: Да, она интересная, круто работает в "лайвах", но все равно это не моя музыка.

Iryliatko: Ялинку вже прибрали? :)

MamaRika: Так, ялинку прибрали. Не повірите, прибрали 9 березня. Думала, весна прийде, як тільки її приберу. Але виявилося, що мої спроби нашаманити не діють — весна загуляла.

Aleksa: Вы ведете здоровый образ жизни или все-таки позволяете себе иногда вредненькое (алкоголь, фаст-фуд, мучное, сладкое)? И как насчет йоги, не забросили?

MamaRika: Да, пытаюсь вести здоровый образ жизни. Иногда позволяю себе всякие гадости, но потом отрабатываю их физическими нагрузками. Йогу не забросила, занимаюсь для себя. Сочетаю все это с фитнесом, планирую весной начать бегать, когда она придет. :)

Надежда Майная

Фото Александра Синицы