MamaRika сказала, как ее обзывали в школе

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) поделилась, что в школе ее обзывали "Квочкой".

Было абсолютно не обидно, рассказал исполнительница во время чата на "Главреде".

"Сейчас я — MamaRika. Мама и "Квочка" — это где-то рядом…", — отметила собеседница.

Ранее Анастасия Кочетова говорила "Главреду", что слишком откровенная и нехитрая, поэтому в жизни ей все дается тяжелым трудом. По словам певицы, она "не из тех девушек, которые умеют манипулировать мужчинами".