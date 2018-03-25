Сбежавший в Европу шоумен Мухарский представил новый клип из эмиграции: видео

Эпатажный украинский шоумен Антин Мухарский, известный также под псевдонимом Орест Лютый, представил свою первую песню за пределами Украины.

В ролике певец отметил, что это цикл "Песни из эмиграции". Видео было опубликовано в YouTube.

В клипе, который снят в стиле кабаре, Мухарский представляет песню "Розовые усы". В средине композиции исполнитель прерывает пение и кратко рассказывает о Львове, рекламируя несколько заведений-визитных карточек города.

Напомним, ранее Мухарский заявил, что покидает Украину и намерен просить политического убежища в одной из стран Европы. Основанием для бегства послужило принятие Радой нового закона об усилении ответственности для неплательщиков алиментов.