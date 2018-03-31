Розовые волосы, черная помада, ирокез: 70-летняя Нина Матвиенко шокировала фанатов сьемкой с Monatik

70-летняя народная артистка Украины Нина Матвиенко и певец Monatik снялись в общей нестандартной фотосессии, и поразили своими образами. Особое внимание привлекла Матвиенко – она перевоплотилась в жизнерадостную британку в стиле панк: ирокез, розовые волосы, и черная помада дополняли бунтарский образ.

Звезды снялись для издания JetSetter. Автором фотосессии стала Катя Николайчук, а стилист Ира Лан воссоздала образы 80-х, шотландские наряды, Monatik усадила за вязание, а Матвиенко предстала с трубкой в руках.

Такую фотосессию журнал устроил в поддержку новой песни, которую совместно записали Monatik и Нина Матвиенко. Они впервые представят свой дуэт с композицией "Этот день" 1 апреля во Дворце "Украина" в рамках концертного шоу "Вечер премьер".

"Я очень счастлив, что все удалось, и столь неожиданный дуэт превратился в такую светлую, значимую песню", - прокомментировал Monatik.

Ранее Monatik неожиданно свалился со сцены во время концерта в Минске.