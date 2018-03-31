"17 лет вместе": Вера Брежнева трогательно поздравила дочь с днем рождения

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть снимки, на которых она запечатлена со своей дочерью Соней Киперман.

На своей странице в Instagram артистка нежно поздравила свою дочь с семнадцатилетием.

"Сегодня моей доченьке Сонечке 17! Уже такая взрослая, хотя совсем еще ребенок, и сегодня первый День Рождения, который мы празднуем на разных континентах. Но любовь к этой волшебной девочке и гордость за нее не знает расстояний!!! Happy Birthday, my little big Love", - трогательно подписала снимок Брежнева.

Поклонники также принялись поздравлять именинницу, и оставили сотни комплиментов в комментариях.

"Просто милашки вы с Сонечкой!", "Поздравляю вашу доченьку Сонечку с днём рождения, всех благ ей!", "Дочечка прелесть! С днем рождения", "Какие красивые девочки!! С Днем Рождения дочку!", - отмечали фанаты.

Ранее одноклассник Веры Брежневой рассказал про нелегкие школьные годы певицы.