"Фигурка — бомба". Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимком в стильном платье

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в стильном синем платье с широким черным поясом.

Снимок был сделан в Киеве во дворце "Украина", говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото собрало почти 19 тысяч лайков, интернет-пользователи оставили под ним разные комментарии.

"Фигурка — бомба", — написала miroslava8277. "Очень эффектно", — полагает ksenia_vovk15. "Как вам синий цвет идет", — отметила tatyanova1976.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — певица, которая была рыжей, покрасила волосы в более светлый цвет. Посмотреть снимок можно здесь.