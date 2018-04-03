По следам Сафо. Дочь легендарного Стинга "поймали" на лесбийском романе

27-летнюю Элиот Паулину Самнер, младшую дочь Стинга (известного певца и экс-фронтмена легендарной группы The Police) папарацци "подловили" на объятиях и поцелуях с австралийской моделью Люси Вон Алтен.

Как сообщают западные СМИ, наследница знаменитого музыканта ничуть не скрывает своего однополого романа.

Кроме того, ее звездные родители — Стинг и продюсер Труди Стайлер — давно в курсе любовных предпочтений дочери.

"Они в курсе. Мне даже не пришлось им ничего говорить. Я вообще никому об этом специально не говорила. Мои друзья всегда знали, что я такая. И я сама всегда это знала", — ранее заявляла журналистам Элиот Самнер.

Напомним, ранее дочь покойного Майкла Джексона застали в постели с известной супермоделью.