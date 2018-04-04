"Аквариум" готов выступать в Крыму и в Луганске с Донецком — Борис Гребенщиков

Лидер российской рок-группы "Аквариум", певец, поэт, композитор и гитарист Борис Гребенщиков заявил, что коллектив готов выступить в захваченном РФ Крыму и в подконтрольном боевикам Луганске с Донецком.

После марта 2014-го группе "не поступило ни одного разумного предложения по гастролям" на полуострове, рассказал он в интервью ТАСС.

"Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления", — отметил собеседник.

Комментируя возможное введение после поездок запрета Киевом на въезд в Украину, музыкант сказал, что "разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся". "Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас", — добавил артист.

Напомним, в начале марта "Аквариум" отменил ближайшие концерты и перенес их на несколько месяцев "для полноценного выздоровления и восстановления сил" Бориса Гребенщикова.