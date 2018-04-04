Достали: Анастасия Волочкова в мужских "семейках" ответила хейтерам, видео

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова ответила хейтерам, которые часто ее критикуют за снимки в крошечных бикини, и сфотографировалась в мужских "семейках".

Видео ответом балерина поделилась на своей странице в Instagram, и предложила фанатам самим выбрать, в каком виде ей лучше фотографироваться.

"Мои дорогие, мой отдых в самом роскошном и дорогом отеле Пхукета "Maikhao Dream" проходит великолепно! Здесь приходят светлые мысли. Я всегда прислушиваюсь к вашим советам. Некоторых раздражают мои мини-купальники на пляже. Плавать в пальто мне, право, не удобно. Но, руководствуясь рекомендациями некоторых, я решила примерить мужские семейные трусы. Как я вам в них? Интереснее? Привлекательнее? Ярче?", - спросила подписчиков Волочкова.

Подписчики оценили чувство юмора Волочковой, некоторые предложили вообще голышом купаться и сниматься.

"Зеленый купальник - не очень, может быть, лучше розовый. А в мужских трусах хорошо- ножки стройные , что еще надо", "Семейные, ваще круть", "Ой дорогая ,а можно без трусиков..да ладно Волочкова по всякому пойдет...", "Настенька! У Вас креативное чувство юмора! Так держать!", "В семейных трусах выглядите на много скромнее, нежели в купальнике со шпагатом", - советовали юзеры.

Другие же подписчики снова раскритиковали балерину, отметив, что она бросается из крайности в крайность.

"Вот тупая, либо в пальто, либо с ниткой, других вариантов в 42 года человек не знает", "О боже! Зрелая женщина, за 40... Пора бы уже и поумнеть. Все мысли ниже пояса", "Женщина в 42 года х...страдает! Неужели нельзя просто купить красивый и дорогой купальник?! Чтобы приятно было смотреть на саму себя и получать комплименты от других?!", - возмущались подписчики.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Апр 2018 в 12:05 PDT

Ранее Анастасия Волочкова сделала шпагат на пенсионере.