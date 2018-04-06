Ани Лорак поделилась странным "банным" фото

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в белом банном халате, с макияжем, украшениями и намотанным на голове полотенцем.

Странный "банный" снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 70 тысяч лайков.

"Good night... (доброй ночи — Ред.)", — подписала фото артистка.

Напомним, в марте Ани Лорак поделилась в соцсети снимком со своей любимой подругой — гимнасткой, заслуженным мастером спорта Украины Лилией Подкопаевой. Посмотреть фото можно здесь.