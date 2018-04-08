Жену Ступки Полину Логунову раскритиковали за чрезмерную худобу

Супругу украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущую Полину Логунову обвинили фанаты в чрезмерной худобе.

На фото, которым Логунова поделилась в своем Instagram, она запечатлена в раздевалке тренажерного зала. Телеведущая одета в синий топ, который подчеркивает накачанный пресс, в фиолетовые лосины и синие кроссовки.

Поклонники разделились на два лагеря: кто-то раскритиковал Логунову.

"Какой кошмаррррр......И это называют красотой?", "Это уже не здоровая худоба, смотреть страшно", "Поля, тебе надо массу набирать!!!", - советовали подписчики.

А кто-то расхвалил ее за приложенные усилия и прекрасную физическую форму.

"Совсем постройнела как в 18 лет прям! Красота", "Богиня! Хороший пример для всех! Не перестаю восхищаться", "Ооооочень красивая ", - писали юзеры.

Ранее жена Ступки позировала в соблазнительном купальнике с сеточкой,которая еле прикрывает интимные места.