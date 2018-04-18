Настя Каменских бурно отреагировала на сравнение с Ольгой Бузовой

Известную украинскую певицу Настю Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, сравнили с российской исполнительницей Ольгой Бузовой.

Певица в компании с популярной украинской ведущей Машей Ефросининой читала комментарии хейтеров, их обсуждения ненавистников было опубликовано на YouTube-канале Каменских.

"Держись, подруга. Ты превращаешься в Бузову!" - прочитала один из комментариев, адресованных Насте, Ефросинина.

"В кого? Блин, ребята, спасибо! Это очень классно! Оля, это так классно, что мы похожи с тобой! Мы можем записать дуэт! Между прочим, это самый лучший комплимент, который я когда-либо слышала - быть похожей на Олю Бузову. Олька, привет тебе огромный", - смеясь ответила Каменских.

Ольга Бузова — российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу "Дом-2".

Ранее фанаты жестко прошлись по Насте Каменских из-за нового фото.