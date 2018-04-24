"Преследует и не дает покоя": пенсионерка подала в Одесский суд жалобу на Аллу Пугачеву

В Одесской области пенсионерка обратилась в Татарбунарский райсуд с жалобой на шоу-бизнес, а особенно на известную российскую певицу и "Примадонну" Аллу Пугачеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Женщина жалуется, что Алла Борисовна "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет. В своем заявлении женщина рассказывает, что решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. Жалобщица просила принять меры", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, судом был предоставлен ответ, что указанное заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства, ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедурами судопроизводства.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прервет молчание и выступит на концерте у друга-поэта.