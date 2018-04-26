Умер звезда "Сватов" и "Слуги народа"

Умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.

Причина смерти не сообщается, пишет "Медианяня".

С 1992 года Олег служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до "Слуги народа" и "Сватов".



В 2017 году номинировался на "Золотую Дзигу" за лучшую мужскую роль в фильме Павла Острикова "Голден лав", сыграл также центральную роль в предстоящем украинском релизе "Тайный дневник Симона Петлюры".

Ранее умер известный писатель Евгений Звягин.