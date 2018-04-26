Звезде "Ворониных" Борису Клюеву диагностировали тяжелое заболевание

Народный артист России Борис Клюев обратился в медицинский центр из-за проблем с легкими. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание, ему предстоит долгое и сложное лечение.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Сдаваться не собираюсь" — прокомментировал актер.

Однако "Ленте.ру" актер заявил, что с его здоровьем все хорошо.

"Что-то меня с утра сегодня все достали. Нет, все нормально", — подчеркнул Клюев.

73-летний актер известен по ролям в сериале "Воронины", в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Кроме того, в его активе более 70 ролей на сцене Малого театра.

Ранее Владимира Преснякова экстренно госпитализирован с инфарктом.