Звезде "Ворониных" Борису Клюеву диагностировали тяжелое заболевание

Актеру предстоит длительное лечение.
Народный артист России Борис Клюев обратился в медицинский центр из-за проблем с легкими. Врачи диагностировали у него тяжелое заболевание, ему предстоит долгое и сложное лечение.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
"Сдаваться не собираюсь" — прокомментировал актер.
Однако "Ленте.ру" актер заявил, что с его здоровьем все хорошо.
"Что-то меня с утра сегодня все достали. Нет, все нормально", — подчеркнул Клюев.
73-летний актер известен по ролям в сериале "Воронины", в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Кроме того, в его активе более 70 ролей на сцене Малого театра.
Ранее Владимира Преснякова экстренно госпитализирован с инфарктом.