Вдова Вороненкова пожаловалась на угрозы, которые получает из России

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила о том, что периодически получает угрозы из России.

"Они периодически (поступают — ред.). Как только я что-то скажу в очередной раз неприятное, то они сразу — весь Messenger покрывается сразу этими всеми. Как только немножко спокойнее — меньше, но все равно идут", — сказала она в интервью Радио "Свобода".

Максакова не уточнила, от кого именно поступают эти угрозы. По ее словам, ее бывший гражданский муж, гражданин России Владимир Тюрин, которого подозревают в организации убийства Вороненкова, лично не выходил с ней на связь после убийства, но писал смс-сообщения. Кроме того, были сообщения от людей из его окружения.

"Пока я не заблокировала всех, кто выходил со мной на контакт от него — да, они там писали мне", — добавила она.

По словам Максаковой, она имеет разрешение на проживание в Украине и в посольство России обращаться не собирается.

"Я имею постоянный вид на жительство. Это дает возможность всю жизнь прожить в Украине. И через 3 или 4 года это предоставляет возможность получить гражданство Украины", — сказала она.

Напомним, ранее в России назвали имя любовника Максаковой.