"Недолюбленные, страшные тетки не могут такого позволить": Волочкова возмутила общественность постом

Новый пост Анастасии Волочковой в Instagram возмутил ее подписчиков нарочитой роскошью.

Балерина подписала фото, на котором запечатлена у шикарного белого авто с огромным букетом белых роз, что заслужила всего своим талантом и не стесняется окружающей ее роскоши.

"Не многие могут себе это позволить... Многие недолюбленные, страшные, злобные и завистливые тетки могут позволить себе только обсирать и злорадствовать. Так они и захлебываются в своем дерьме, пока я заслуженно купаюсь в роскоши, славе, творчестве, цветах и любви детей и взрослых", – написала Волочкова.

При этом балерина призналась, что она рада иметь возможность снять стресс после эмоциональной и физической нагрузки, отдохнув в престижном клубе, который не всем "по карману".

Многих подписчиков возмутили такие откровения танцовщицы. Они посоветовали ей обратиться к психологу, так как она страдает паранойей, если видит вокруг одних завистников и недоброжелателей. Некоторые считают, что у артистки к тому же развилась мания величия. "Вам нужна помощь квалифицированного психотерапевта, желательно в условиях стационара", – пишут люди в комментариях.

"Деградация личности налицо!", "Зачем каждый раз кичится, что у вас "возможность" есть, а у других "нет"? Это просто смешно! От сытости тоже тупеют", "Анастас, у комментария "недолюбленной тетеньки" в три раза больше лайков, чем у твоего говнокоммента, делай выводы", "Настя, читаю ваши надписи к фотографиям и меня не покидает ощущение, что вы всё-таки несчастный человек, а все эти постановочные фото и подписи к ним – попытка выдать желаемое за действительное. Зачем вам это?" – пишут подписчики в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что таинственный незнакомец подарил ей белые розы. По словам артистки, именно такими цветами ее можно порадовать, поскольку она их очень любит.

Напомним, Волочкова похвасталась своим "роскошным" портретом. Ролик, опубликованный балериной в соцсети, собрал десятки тысяч просмотров.