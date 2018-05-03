"Раскабанела и прибавила в годах": фанаты жестко раскритиковали Анну Семенович

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, которую жестко раскритиковали ее подписчики.

На своей странице в Instagram Семенович поделилась фото, на котором она позирует в черном платье с глубоким декольте.

Однако подписчики заподозрили звезду в чрезмерном использовании фоторедакторов и фотошопа, и нанесении множества фильтров, ведь, по мнению подписчиков, она выглядит неестественно, и ее губы раздулись до огромных размеров.

"Сколько можно себя выставлять, чистая силиконовая долина, народ в красоте совсем не разбирается, чистая уродина, просто тошнит от нее", "Монтажик ...что с руками", "Сейчас оооооочень раскабанела, и прибавила в годах сразу, нужно ей следить за собой, да еще грудь такая большая, она ее увеличивает визуально", "Худейте, худейте, и еще раз худейте...Кошмар просто", "Руки подкачать бы", - критиковали внешность Семенович подписчики.

Другие же встали на защиту артистки, и заверили, что она выглядит потрясающе.

"Красивая Анна в красивом платье", "Ух ты, какая красота, все хорошеете", "Великолепна!", "ы очень-очень красивая женщина!", - писали юзеры.

Ранее Анна Семенович позировала в Крыму, считает полуостров российским.