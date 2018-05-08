Met Gala 2018: лучшие наряды красной дорожки

В понедельник состоялся роскошный аналог премии "Оскар", но только в индустрии моды – Бал Института костюма музея Метрополитен Met Gala в Нью-Йорке.

В этом году это 23 по счету бал, организованный главным редактором глянца Vogue Анной Винтур.

Ежегодно в первый понедельник мая главное фэшн-событие года Met Gala объединяет самых известных лиц модной и киноиндустрии, которые появляются на красной дорожке в образах соответствующих к заявленной тематике.

Тема этого года была довольно интригующей и провокационной — "Божественные тела: мода и католическое воображение", поэтому недостатка в оригинальных образах не было.

Именно на таком грандиозном событии звезды имеют возможность сделать не только роскошные благотворительные взносы в поддержку фонда Института костюма Метрополитен-музея, но и похвастаться самыми экстравагантными образами за рекордные суммы.

"Главред" собрал самые впечатляющие наряды звезд на Met Gala 2018 года.

Особый перформанс устроила Мадонна, которая всю свою жизнь возмущает скандальными перфомансами на тему сексуальности и религии.

Поп-икона выступила на главной лестнице музея со своим хитом "Like a Prayer" и кавером на знаменитую песню "Hallelujah".

Выступление Мадонны в окружении монахов стало самым обсуждаемых событием вечера.