Евровидение-2018: победитель украинского "Х-фактора" Севак Ханагян выступил в первом полуфинале

8 мая в первом полуфинале Евровидения-2018, который проходит в столице Португалии Лиссабоне, с песней "Qami" ("Ветер") выступил конкурсант от Армении Севак Ханагян.

Севак - еще один знакомый украинцам исполнитель, победитель седьмого сезона украинского "Х-фактора".

Выступление 30-летнего артиста сопровождалось декорациями, которые поддерживали главный посыл песни - "Какова цена твоей любви? Что это за раны безумца?".

Ранее Alekseev в первом полуфинале покорил зрителей романтической песней о любви.

Напомним, первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал Евровидения-2018 - 10 мая, а финал конкурса - 12 мая.