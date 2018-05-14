Голосование жюри по Melovin это преступление против музыки, стиля и хореографии - Daily Mail

14 мая 2018, 15:50

Евровидение-2018 оказалось настолько плохим, что сложно выбрать, что было самым нелепым в лиссабонском песенном конкурсе, пишет издание.

Украинский артист Melovin.

Колумнист британского таблоида The Daily Mail Джим Шелли в своем обзоре итогов песенного конкурса Евровидение-2018 назвал присуждение победы Нетте Барзилай вместо украинского певца Melovin "преступлением против музыки, стиля и хореографии".

"Единственное мнение, с которым мы все можем согласиться, это то, что никто не сможет утверждать, что "настоящим победителем этого вечера стала музыка". По моему мнению, только несколько человек сделали свое дело хорошо: операторы воздушных аппаратов, танцоры, которые использовали свое артистическое мастерство для того, чтобы превзойти певцов, с которыми выступали, производители фейерверков. В остальном Евровидение было кошмарно как никогда: кошмарны не только песни (как музыка, так и тексты), но и декорации, хореография и стиль", - пишет автор.

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Шелли отмечает, что прошедшее Евровидение оказалось настолько плохим, что сложно решить, что в этом конкурсе хуже: нелепый исландский ответ "Макарене" или румынский аналог "Цирка дю Солей", отыгрывающий угрозу ядерной войны. 

"Это было гораздо более пугающе, чем нас предупреждали. Сложно решить, что было хуже: совершенно бессмысленные песенки исполнителей (в основном из Восточной Европы), певших с ломаным англо-американском акцентом или их альтернативы - пугающие националистические гимны, чьи политические месседжи и экзистенциальный гнев были насколько мучительными, настолько и подростковыми. Учитывая все вышесказанное, разве не должна была победить страна, которая набрала меньше всего баллов в голосовании? Разве этот акт не стал бы наиболее соответствующим духу Евровидения?", - иронизирует колумнист.

По мнению Шелли, сложно сказать, где на Евровидении 2018 года были лучшие моменты, а где худшие, или, по крайней мере, по-хорошему безумные.

"На Элине Нечаевой из Эстонии было надето платье с живущим своей жизнью микроклиматом (в том числе с торнадо и северным сиянием), а представители Дании были больше похожи на Чубакку, чем на викингов. Элени Фурейра призывала "погрузиться в ее глаза львицы" и ощутить на себе "leetle look" и "leetle touch", словно кипрская версия Деррена Брауна, одетого как Шер, прежде чем прийти к заключению: "Я вылетаю из тебя, словно пеликан". Довольно", - жалуется Шелли.

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Он отмечает, что его фаворитом был украинский исполнитель Melovin, которому в финале жюри присудило меньше всего баллов.

"Моим фаворитом был Melovin, очевидно мятущийся молодой человек, который описывает себя как украинского Гэри Ньюмана, и который рискнул всем, чтобы воплотить каждую идею, которая когда-либо приходила ему в голову в спальне, во время мечтаний о славе. Он начал номер запертым в какой-то лестничной штуковине и оказался окружен пламенем, играя на фортепиано (после того, как ему пришлось надеть белый пиджак, похоже, не заметив, что ступеньки сгорели из-за его контактных линз в стиле Marilyn Manson). Судьи могли уберечься от множества неприятностей и не допустить множества преступлений против музыки, стиля и хореографии, если бы после открывшего финальное шоу выступления они сделали Меловина победителем в тот же момент", - резюмирует обозреватель.

 

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