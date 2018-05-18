"Благо, хоть в трусах": модель plus-size из РФ возмутила подписчиков своей выходкой в Каннах. Видео

Пока украинцы собирают награды на Каннском кинофестивале-2018, российская plus-size модель Юлия Рыбакова устраивает себе пиар, по мнению ее подписчиков.

Пока девушка позировала фотографам, на длинный подол ее платья наступил мужчина. В результате модель продемонстрировала всем присутствующим свое нижние белье. После чего этот же мужчина с легкостью пристегнул юбку обратно.

Пользователи в Instagram тут обвинили девушку в преднамеренном пиаре. "Благо, хоть в трусах", "Да видно же, что специально, даже на видео видно, как он кивнул и рукой ей махнул типо иди", "Постановка! На лице только улыбочка… Да если бы реально оторвали этот подол, на лице исказилось такая гримаса, что никакой "модельной внешности" бы не хватило для красивых фото", – пишут люди.

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Впрочем, некоторые оценили и красоту модели: "Ну мне кажется, без юбки даже секси".

Видео опубликовало издание Super.ru.