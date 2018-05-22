Любовница Путина в платье с принтом российского герба отличилась на детском фестивале

Российская спортсменка-гимнастика Алина Кабаева, которая, по данным французских СМИ, уже воспитывает от президента РФ Владимира Путина двоих детей, появилась в платье с российским гербом на груди.

В таком наряде олимпийская чемпионка появилась в Москве на благотворительном международном детском фестивале художественной гимнастики "Алина". Снимки образа гимнастки появились на ее фан-странице в Instagram.

Платье с цветочным декором обнажало плечи 35-летней гимнастки и подчеркивало ее талию, а принт в виде российского герба красовался на ее груди.

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