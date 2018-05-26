"Live it Up": Ники Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи презентовали официальную песню ЧМ-2018

Пока Киев готовится к финалу Лиги чемпионов, где в матче встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль", мир готовится к Чемпионату мира-2018.

Американский певец Ники Джем выпустил официальную песню ЧМ-2018, которую традиционно исполнят в финале соревнований. Ею стала композиция "Live It Up".

Песня получилась задорной. Впрочем, чего еще было ожидать, если компанию Джему составили певица из Косово Эра Истрефи и актер Уилл Смит. С таким составом – только пробивные композиции и писать.

Читайте также "А что или чей во рту у матрехи х*й?": к ЧМ-2018 в России выпустили сувенирную "матрешку-защеканку"

Над песней работал американский продюсер Дипло.

Как известно, что в прошлые годы официальными песнями этих футбольных соревнований были "Waka Waka" Шакиры и "The Cup of Life" Рики Мартина.

Ранее в России женщину замуровали в доме во время ремонта дорог к ЧМ-2018. Ей пришлось просидеть взаперти в собственном доме несколько суток.

Напомним, Россия закроет границу на замок для жителей "ЛДНР" на время ЧМ по футболу-2018. Вероятно, это из-за страха, что товары "из военторга" могут вернуться к основному поставщику, считает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Как сообщалось, в России новый стадион, построенный к ЧМ-2018, начал трещать по швам.

Читайте также УЕФА не будет убирать баннера "Газпрома" со стадиона во время финала Лиги чемпионов