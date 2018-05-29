Полуголая Ольга Бузова вызвала шквал критики новым фото, идею для которого украла у подруг

Российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у них шквал неодобрения.

На снимке, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена топлес в одних бикини, и на ее спину падает тень от пальмового листа.

"Давно не было летних фоточек, ловите", - подписала фото Бузова.

Поклонники не восхитились фото, а наоборот – обвинили Бузову в плагиате. До этого идентичными снимками поделились девушка Тимати Анастасия Решетова и коллега Ольги Елена Хромина — участница "Дома-2".

"Как у Хроминой фотка", "За Хроминой повторяешь?", "Красотка, но у Решетовой все равно лучше", "Идея фотки как у Насти Решетовой...", - возмущались юзеры.

Другие отметили, что такими фото Бузова хочет привлечь мужчину.

"Баба мужика хочет, аж пищит, тупая кобыла", "Похабщина", "Никому не нужна, всех достала, таланта нет, так хоть жопу и все остальное выставлю, может, хоть это спасет", - отметили подписчики.

Ранее Ольга Бузова шокировала фанатов эпатажным нарядом на вручении премии.