Alekseev представил новый видео-роман с откровенными сценами

Украинский певец Никита Алексеев(псевдоним Alekseev), который представил в первом полуфинале песенного конкурса "Евровидение-2018" Беларусь, но не попал в финал, презентовал новый клип.

Видеоработа под названием "Сберегу" опубликована на канале артиста в YouTube. По сюжету история отношений героя ложится в основу его авторской книги. Вместе с локациями в клипе меняется атмосфера и настроение героев, а две параллельных сюжетных линии, по задумке режиссера, разграничены черно-белой и цветной визуализацией.

"Играть влюбленных - большое испытание. Ваши отношения начинаются, когда режиссер кричит: "Мотор!" и заканчиваются, как только оператор уводит камеру", - рассказал Alekseev.

Впервые артисту пришлось сниматься в откровенной сцене. Вместе с главной героиней, участницей Freedom Ballet Марией Колосовой Alekseev принимает душ в финальном кадре клипа.

"Крайняя сцена, где мы с Машей принимаем душ, далась нам очень не просто. Сначала ничего не получалось, смущение брало верх и все выглядело не по-настоящему. Вокруг тебя много людей, они хотят поддержать, но это только сбивает. Тебе хочется все бросить и уйти, но ты не можешь подвести, и приходится вживаться в роль", - рассказал артист.

За сутки клип посмотрели более 60 тысяч пользователей YouTube.

Ранее Никита Алексеев отметился на музыкальной премии в России.