"Детство закончилось": в семье Дмитрия Гордона случилось горе

Телеведущий потерял мать.
В семье украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона случилось горе - он потерял маму Мину Давыдовну.
"Детство закончилось. Мамы больше нет", - написал журналист на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал старый черно-белый снимок, на котором женщина держит маленького своего маленького сына на руках и широко улыбается.
Мина Давидовна работала инженером-экономистом. Причину смерти Гордон не сообщил.
Ранее скандальный журналист Гордон отличился новым заявлением.