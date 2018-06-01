"Детство закончилось": в семье Дмитрия Гордона случилось горе

В семье украинского телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона случилось горе - он потерял маму Мину Давыдовну.

"Детство закончилось. Мамы больше нет", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал старый черно-белый снимок, на котором женщина держит маленького своего маленького сына на руках и широко улыбается.

Мина Давидовна работала инженером-экономистом. Причину смерти Гордон не сообщил.

Ранее скандальный журналист Гордон отличился новым заявлением.