Звезда сериала "Сваты" беременна первенцем

Украинская актриса Анна Кошмал, которая получила известность благодаря роли Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах телесериала "Сваты", беременна первенцем.

Об этом стало известно на киностудии FILM.UA после церемонии разбития тарелки, которая посвящена старту съемок полнометражного фильма "Скажене весілля", передает "Сегодня".

Год назад на питчингах продюсер фильма, телеведущий Юрий Горбунов заявлял, что планирует пригласить на роль жениха и невесты двух звезд французского и украинского кино, а именно актера Омара Си ("1+1") и актрису Анну Кошмал ("Сваты"). Но на презентации оказалось, что главные роли в фильме "Скажене весілля" сыграют другие актеры – украинка Полина Василина и француз Джими Воха-Воха.



Причина замены актеров более чем уважительная – Кошмал заявила, что беременна.

"Когда Анна Кошмал объявила о том, что ждет ребенка, мы поняли, что не вкладываемся в наши графики, и начали искать других героинь. Потом мы нашли Полину и очень обрадовались ее кандидатуре. Но когда мы представили рядом с ней Омара Си, поняли, что они совершенно друг другу не подходят. Омар оказался больше похожим на ее отца, нежели жениха. Поэтому мы начали искать другого актера. Хотя теоретически Омар Си был готов у нас сниматься. И за те деньги, которые мы ему предлагали, к тому же ему очень понравился наш сценарий. Но у нас есть чудесный Джими Воха-Воха и вместе с Полиной они отлично смотрятся", – поделился Горбунов.

Ранее "Миротворец" разобрался со "Сватами" и пригрозил продолжением чисток.