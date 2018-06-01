Холостяк 8 сезон: зрителям пообещали сенсационные новости и уже раскрыли часть секретов

В первый день лета, 1 июня, на канале СТБ выходит в эфир финальный выпуск "Как выйти замуж". Это пост-шоу "Холостяк 8", где выбирали даму сердца для Рождена Ануси.

25 мая стало известно имя победительницы проекта. Ею стала 21-летняя Иванна из Луцка, получившая заветное обручальное кольцо.

Именно дальнейшей судьбе пары и посвящен финальный выпуск шоу "Холостяк 8". В студии "Как выйти замуж" Ануси ответит на главный вопрос всех поклонников шоу: вместе ли он с Иванкой.

Также канал СТБ сообщает, что в программе расскажут, как поменялась жизнь девушек после шоу.

"Вас ждут сенсационные новости от участниц разных сезонов проекта "Холостяк". Кто из них вышел замуж, а кто только планирует свадьбу? И кто ждет пополнения в семье?" – пообещал телеканал.

При этом финалистка "Холостяка-8" Галина уже раскрыла некоторые секреты проекта.

Недавно Рожден на своей страничке в Instagram опубликовал пост: "Шок! Холостяк опять выбрал по сценарию". После чего поклонники предположили, что Рожден сделал выбор, исходя из наперед прописанного сценария, и после окончания шоу с Иванкой расстался.

А вот Галя на своей страничке в Instagram написала: "Забудьте о сценарии! Его просто нет. Это реалити-шоу. Это не съемки фильма, где все актеры, входят в роль с заученными фразами и действиями по сценарию! Поэтому прикрываться словом "сценарий" – смешно!".

По поводу съемок она сообщила, что шоу снимается столько же, сколько действия занимают в реальной жизни, то есть целую неделю.

Девушка прокомментировала вопрос по поводу отношений с Холостяком: "Отношения. Все общение и отношения с Холостяком в проекте – только на камеру! Сколько вопросов по этому поводу. Мы не видимся без камер и не "спим" вместе после ежедневных съемок".

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