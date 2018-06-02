"Это безумие или любовь?": фанат Бузовой сделал тату с ее изображением ради селфи с певицей

На концерте в Красноярске российской певицы Ольги Бузовой ее фанат ошарашил певицу –Григорий Чистяков набил на плече портрет исполнительницы и экс-участницы "Дома-2".

В перерыве между песнями Григорий пробился к сцене, и показал артистке ее портрет. Такой "подарок" ошеломил Бузову. Видео и фото сам фанат поделился на своей странице в Instagram.

"Поверить не могу. Это безумие или любовь? Вы понимаете, что я на вас теперь на всю жизнь? Даже не знаю, как и реагировать…", - сказала певица.

Парень попросил у нее сделать селфи.

"Сделать тату ради селфи это, конечно, сильно", - призналась Бузова.

Публикация от OlgaBuzova_team (@poltavskih) 1 Июн 2018 в 12:51 PDT

Ранее Ольгу Бузову в купальнике жестко потроллили в Сети.