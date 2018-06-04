Ким Кардашян выложила "горячее" фото в полностью прозрачном платье

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст поделилась в Интернете фотографией, на которой она изображена в полностью прозрачном платье.

На этот раз Ким оделась в прозрачное платье, прикрыв свои прелести только пальто-пиджаком. При этом отчетливо видно, что на актрисе нет лифчика.

Соответствующее фото она выложила на своей странице в Instagram.

В комментариях люди отмечают, что снимок вышел "горячим". Видимо, это и позволило ему набрать более 1,5 млн "лайков".

Ранее Ким позировала в пальто, но без лифчика. На снимке девушка запечатлена с обнаженными плечами, также видна часть ее груди.