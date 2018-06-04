В России внезапно скончался известный актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге в возрасте 78 лет скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский.

"3 июня 2018 года на 79-м году жизни скончался актер БДТ, народный артист России Леонид Витальевич Неведомский. Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил", - сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.

Неведомский проработал в труппе БДТ 51 год, где исполнил более 40 ролей. Всего за свою карьеру артист сыграл в более чем 100 фильмах. Он снялся в таких популярных сериалах как "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и другие.

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